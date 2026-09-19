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Владимирские новости

2 подписчика

Явка на выборах во Владимирской области достигла 27,11%

Явка на выборах во Владимирской области достигла 27,11%

К 15:00 второго дня голосования явка во Владимирской области составила 27,11%.К 15:00 второго дня голосования явка во Владимирской области составила 27,11%.

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