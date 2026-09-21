15+ вдохновляющих историй о людях, которые наконец нашли себя и теперь наслаждаются каждым днем

Иногда, чтобы найти свой путь, надо просто прислушаться к себе. Сменить работу, написать книгу, засадить участок ароматными цветами или связать огромную подушку в форме зубной пасты — главное, найти то, от чего на сердце становится тепло, а душа начинает петь.
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