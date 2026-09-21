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За рулем

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Эти бензиновые машины покупают сами китайцы

Эти бензиновые машины покупают сами китайцы

Электромобили набирают популярность по всему миру, но сами китайцы все равно выбирают бензин. Издание «Китайские автомобили» выяснило, какие модели с ДВС пользуются в Поднебесной наибольшим спросом, и составило список из десяти позиций.

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