Зарплата в транспортной сфере Татарстана выросла до 84 тыс. рублей

Заработная плата в транспортной сфере Татарстана выросла до 84 тыс. рублей. Это больше, чем в дорожно-строительной отрасли, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на совещании в Доме Правительства РТ.