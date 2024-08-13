Зарплата в транспортной сфере Татарстана выросла до 84 тыс. рублей

Заработная плата в транспортной сфере Татарстана выросла до 84 тыс. рублей. Это больше, чем в дорожно-строительной отрасли, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на совещании в Доме Правительства РТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии