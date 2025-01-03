Раковины моллюсков очень важны для ученых. В чем они могут помочь разобраться

Раковины моллюсков могут помочь ученым разобраться в тонких потоках течений в Атлантическом океане и предсказать, когда эта важнейшая система может претерпеть катастрофический коллапс, сообщает The Washington Post.
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