Уроженец Тайшетского района стал участником шоу «Песни от всей души»

29 декабря 2024 года в новогоднем эфире программы «Песня от всей души» на телеканале «Россия-1» выступил Павел Гущин – музыкант из села Джогино Тайшетского района Иркутской области, ныне проживающий в Красноярском крае, где он возглавляет казачий хутор «Таежный».