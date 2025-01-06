Уроженец Тайшетского района стал участником шоу «Песни от всей души»

29 декабря 2024 года в новогоднем эфире программы «Песня от всей души» на телеканале «Россия-1» выступил Павел Гущин – музыкант из села Джогино Тайшетского района Иркутской области, ныне проживающий в Красноярском крае, где он возглавляет казачий хутор «Таежный».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии