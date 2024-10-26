Оппозиционная партия "Сильная Грузия" отказалась признавать итоги выборов

"Сильная Грузия", третья из четырех самых крупных оппозиционных партий республики, выразила недоверие по поводу результатов парламентских выборов, на которых опять побеждает правящая "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", передает ТАСС.
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