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Столтенберг уверен, что США продолжат выделять Украине деньги

Столтенберг уверен, что США продолжат выделять Украине деньги

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что США продолжат оказывать финансовую поддержку Киеву на фоне опасений республиканцев касательно отсутствия контроля за выделенными Украине денежными средствами, передает агентство Bloomberg.

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