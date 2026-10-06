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Царьград

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Школа адаптивного картинга для ветеранов СВО открылась в Подмосковье

Школа адаптивного картинга для ветеранов СВО открылась в Подмосковье

На картодроме "Лидер" в Подольске открылась "Школа адаптивного картинга для ветеранов СВО", сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

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