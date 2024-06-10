НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Call of Duty: Black Ops 6 – самая большая игра CoD: для нее потребуется более 300 ГБ простра...

Call of Duty: Black Ops 6 – самая большая игра CoD: для нее потребуется более 300 ГБ простра...

Call of Duty: Black Ops 6 – самая большая игра CoD: для нее потребуется более 300 ГБ пространства на Xbox Series X/SСогласно данным Xbox Store, на консолях Xbox Series X/S при запуске в конце этого года Call of Duty: Black Ops 6 будет занимать 309,85 ГБ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх