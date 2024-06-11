Daily Mail: энергетические напитки могут повышать риск рака толстой кишки

По мнению специалистов британского исследовательского центра Cancer Research UK и ученых из Университета Флориды, сахар и таурин в составе энергетических напитков могут потенциально провоцировать развитие рака.
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