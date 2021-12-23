Царьград

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Пушков не стал церемониться с торгпредом США: "Какие нормы ВТО?!"

Пушков не стал церемониться с торгпредом США: "Какие нормы ВТО?!"

Ранее офис Тай обвинил Россию в нарушении норм ВТО. Власти США считают, что проводимая Россией политика импортозамещения и преференций для собственных производителей, а также усиливающийся контроль государства над экономикой нарушают нормы ВТО.

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