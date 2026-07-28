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Zero Hedge

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Nearly 400 Drones Target Moscow Overnight, With Zelensky In Washington Seeking To Sway Trump

Nearly 400 Drones Target Moscow Overnight, With Zelensky In Washington Seeking To Sway Trump

Nearly 400 Drones Target Moscow Overnight, With Zelensky In Washington Seeking To Sway Trump Ukraine's long-range drone attacks on Russian territory have long become a nightly thing (as have Russian drones and missiles on Ukraine territory), but it has become clear that these attack waves have grown in volume and effectiveness.

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