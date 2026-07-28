Nearly 400 Drones Target Moscow Overnight, With Zelensky In Washington Seeking To Sway Trump Ukraine's long-range drone attacks on Russian territory have long become a nightly thing (as have Russian drones and missiles on Ukraine territory), but it has become clear that these attack waves have grown in volume and effectiveness.
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