ВСУ обстреляли село в российском регионе

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстрелянном ВСУ селе Любечане. Как уточняется, в результате обстрела в селе Любечане Климовского района частично повреждены административные здания и несколько жилых домов.
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