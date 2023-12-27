Кто составит конкуренцию Путину на выборах президента и что нужно знать о кандидатах?

За кресло главы государства намерены бороться 30 человек. Кампания обещает быть конкурентной Список тех, кто намерен помериться силами с действующим президентом Владимиром Путиным на предстоящих выборах, за последние дни значительно расширился.
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