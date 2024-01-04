В СБУ заявили, что российские хакеры уничтожили "ядро" компании "Киевстар"

Начальник управления кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью Reuters привел подробности масштабного декабрьского взлома, в результате которого около 24 млн пользователей «Киевстара» остались без мобильной и интернет-связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии