После того как Запад во главе с США окончательно скинул маску лицемерия, разрешив ВСУ удары по территории нашей страны, тело России покрылось ранами разрывов и пожаров – одним из самых бесчеловечных ударов был нанесён по мирным отдыхающим в Севастополе 23 июня.