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Пиастри сделал первый хет-трик в «Ф-1», выиграв с поула и показав лучший круг

На Гран-при Бахрейна пилот «Макларена» Оскар Пиастри впервые в карьере завоевал поул, выиграл этап и показал лучший круг в гонке.

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