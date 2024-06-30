Специалист Шарков посоветовал настроить автоматическую очистку кэша в смартфоне

Ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков рассказал, как сэкономить память на смартфоне. «Если вы не хотите удалять файлы, использование облачных хранилищ может стать для вас эффективным инструментом для экономии памяти на устройстве», — заявил он в беседе с газетой «Известия».