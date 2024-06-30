Специалист Шарков посоветовал настроить автоматическую очистку кэша в смартфоне

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Комментарии
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А
Алексей
Никогда не пользуйтесь этими приложениями!Никто не знает ,что они чистят,и как они чистят,и чистят ли вообще.
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15 час.

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