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Poejka

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До сих пор неизвестно откуда этот рецепт. Быстрый «Швейцарский» салат: просто и вкусно

До сих пор неизвестно откуда этот рецепт. Быстрый «Швейцарский» салат: просто и вкусно

Первые салаты, появившиеся в Древнем Риме, они были не похожи на привычные нам блюда. В салаты добавляют вареные или сырые листья эндивия — разновидности цикория, которые заправляли уксусом, медом и солью.

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