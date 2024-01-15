За нацистские лозунги иноагента Галкина оштрафовали в Дубае

Да что для этого подонка 100 000дразм? 1концерт.! А что баба Алла? Оңа все "молодеет"! Ой, ей оказывается СНОВА 73! А ВЕДЬ я помню, что 73 ей было ровное 5 лет назад.

Evgenija Palette

Ведь, и, кроме "разжигания" национальной розни, есть еще и другие аспекты. Зачем ОАЭ ПРЕВРАЩАТЬСЯ В ПОМОЙКУ, где всякие дураки (Галкин и в России был бесталанным дураком) и недоноски льют грязь на кого бы то ни было, как из брандспойта... ( по причине НЕОБХОДИМОСТИ ЕСТЬ И ПИТЬ)... Туда же и моргенштарны, и верки сердючки и другие, которые СМЕЮТ ЧТО-ТО ГОВОРИТЬ О ДРУГИХ, УПРЕКАЯ ИХ В "НЕИСКРЕННОСТИ"... ГНУСНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ БЫДЛО... Эмираты - серьезная страна, и быть ТАКОЙ ПОМОЙКОЙ НЕ СОГЛАСНА...