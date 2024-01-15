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За нацистские лозунги иноагента Галкина оштрафовали в Дубае

За нацистские лозунги иноагента Галкина оштрафовали в Дубае

Галкин получил крупный штраф за антироссийские высказывания в Дубае Галкин получил штраф в 100 тыс дирхам, а Сердючке навсегда закрыли въезд в ОАЭ.

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Комментарии
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Людмила Голованова
Да что для этого подонка 100 000дразм? 1концерт.! А что баба Алла? Оңа все &quot;молодеет&quot;! Ой, ей оказывается СНОВА 73! А ВЕДЬ я помню, что 73 ей было ровное 5 лет назад.
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4 час.
НМ
Наталия Москаленко
Гнать в шею отовсюду! Предатели не меняются! Путь идет тереть унитазы!
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4 час.
Evgenija Palette
Ведь, и, кроме &quot;разжигания&quot; национальной розни, есть еще и другие аспекты. Зачем ОАЭ ПРЕВРАЩАТЬСЯ В ПОМОЙКУ, где всякие дураки (Галкин и в России был бесталанным дураком) и недоноски льют грязь на кого бы то ни было, как из брандспойта... ( по причине НЕОБХОДИМОСТИ ЕСТЬ И ПИТЬ)... Туда же и моргенштарны, и верки сердючки и другие, которые СМЕЮТ ЧТО-ТО ГОВОРИТЬ О ДРУГИХ, УПРЕКАЯ ИХ В &quot;НЕИСКРЕННОСТИ&quot;... ГНУСНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ БЫДЛО... Эмираты - серьезная страна, и быть ТАКОЙ ПОМОЙКОЙ НЕ СОГЛАСНА...
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4 час.

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