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Калужские новости

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Две калужских деревни пожаловались, что их держит в страхе рецидивист

Две калужских деревни пожаловались, что их держит в страхе рецидивист

50 жителей деревень Тиняково и Капустино Малоярославецкого района обратились с письмом к члену Совета по правам человека, журналистке и правозащитнице Еве Меркачевой50 жителей деревень Тиняково и Капустино Малоярославецкого района обратились с письмом к члену Совета по правам человека, журналистке и правозащитнице Еве Меркачевой.

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