Две калужских деревни пожаловались, что их держит в страхе рецидивист

50 жителей деревень Тиняково и Капустино Малоярославецкого района обратились с письмом к члену Совета по правам человека, журналистке и правозащитнице Еве Меркачевой50 жителей деревень Тиняково и Капустино Малоярославецкого района обратились с письмом к члену Совета по правам человека, журналистке и правозащитнице Еве Меркачевой.