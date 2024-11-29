Поколение Z разочаровало работодателей

Каждая шестая американская компания в 2025 году не планирует нанимать работников младше 30 лет. {{743113}}Несмотря на дефицит кадров, наблюдаемый в большинстве развитых стран, работодатели не спешат нанимать представителей поколения Z (родившиеся между 1997 и 2012 гг.
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