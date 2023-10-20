14 октября - международный день матери.

Особое место среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, занимает День матери. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным, это праздник вечности: из поколения в поколение для каждого человека мама - самый главный человек жизни.
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