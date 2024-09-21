На Украине депутат рассказал о требовании силовиков к операторам связи

Личные данные граждан требуют выдавать украинские силовики от операторов сотовой связи. Об этом 20 сентября рассказал депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец в эфире YouTube-канала «Новости Live».
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