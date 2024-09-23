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Трое боевиков ВСУ сдались в плен после залистовывания их позиций под Угледаром

Трое боевиков ВСУ сдались в плен после залистовывания их позиций под Угледаром

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск «Восток» сбросили агитационные листовки на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром.

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