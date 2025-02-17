Mazda MX-5 предлагают превратить в Porsche 911

Японская компания Heartbeat разработала специальные детали из стеклопластика для уникальной сборки. Преобразование Mazda MX-5 в Porsche подразумевает обвес, который включает в себя специальный бампер со встроенным сплиттером, более широкие крылья, вентилируемый капот и большое заднее антикрыло.
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