Над Черным морем уничтожили цель

«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это по предварительным данным дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя», - информирует политик.
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