Daily Moscow

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Помощь НАТО Киеву вышла на новый уровень — РИА Новости

Помощь НАТО Киеву вышла на новый уровень — РИА Новости

Помощь НАТО Киеву вышла на новый уровень. Как отмечает в своем материале для РИА Новости обозреватель Андрей Коц, с самого начала года ряд стран НАТО пообещали Украине тяжелую бронетехнику — БМП, самоходные артиллерийские установки и колесные танки.

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