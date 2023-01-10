Помощь НАТО Киеву вышла на новый уровень — РИА Новости

Помощь НАТО Киеву вышла на новый уровень. Как отмечает в своем материале для РИА Новости обозреватель Андрей Коц, с самого начала года ряд стран НАТО пообещали Украине тяжелую бронетехнику — БМП, самоходные артиллерийские установки и колесные танки.