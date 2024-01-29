Шойгу проверил ход модернизации НИИ Минобороны в Московской области

Министр обороны Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в войска Западного военного округа. В рамках визита глава ведомства проверил, как проходит процесс модернизации экспериментальных баз НИИ Минобороны РФ в Подмосковье, сообщило РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии