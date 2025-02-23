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Виктория Метеля вырвалась вперёд: победа в масс-старте Кубка Содружества

Виктория Метеля вырвалась вперёд: победа в масс-старте Кубка Содружества

Виктория Метеля триумфально победила в масс-старте на четвёртом этапе Кубка Содружества по биатлону 2024/25, преодолев дистанцию в 12,5 км за 33:42,4.

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