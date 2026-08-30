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Регионы России

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Cube представила электровелосипед Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 FE с полной подвеской

Cube представила электровелосипед Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 FE с полной подвеской

Компания Cube представила новую модель электровелосипеда Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 FE, рассчитанную как на повседневные поездки, так и на преодоление пересечённой местности.

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