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Переговорный процесс по Украине на сегодняшний день заморожен – Путин

Переговорный процесс по Украине на сегодняшний день заморожен – Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день переговорный процесс по урегулированию вооруженного конфликта на Украине остается замороженным, но Москва готова принять позитивный вклад в него со стороны других стран.

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