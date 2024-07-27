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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета о том, что нужно «Арсеналу», чтобы обойти «Ман Сити» в АПЛ и стать чемпионом: «Набрать 114 очков. Тогда точно победим»

Артета о том, что нужно «Арсеналу», чтобы обойти «Ман Сити» в АПЛ и стать чемпионом: «Набрать 114 очков. Тогда точно победим»

– Что нужно сделать «Арсеналу», чтобы победить «Ман Сити» в борьбе за титул? – 114 очков (максимально возможное количество – Sports)! Если мы наберем столько, то точно выиграем лигу.

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