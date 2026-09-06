В ОП считают, что у дошкольников должна быть своя организация

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Дошкольники в России должны быть объединены в организацию с единым смыслом, символом и героем по аналогии с октябрятским движением в СССР.
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