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Царьград

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1news: Вертолет упал в Новой Зеландии, пилот погиб

1news: Вертолет упал в Новой Зеландии, пилот погиб

Во вторник в Новой Зеландии, около частного аэродрома Forrest Field, разбился вертолет, пилот погиб. Инцидент произошел близ Айеруэлл, в 30 км от Крайстчерча.

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