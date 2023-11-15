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МегаФон разогнал интернет в заповедном краю Приморья

МегаФон разогнал интернет в заповедном краю Приморья

Жители сел Лазо, Валентина, Киевки и Старой Каменки, расположенных в одной из самых живописных и удаленных территорий Приморского края, теперь могут воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом четвертого поколения и качественной голосовой связью по технологии VoLTE.

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