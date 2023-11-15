МегаФон разогнал интернет в заповедном краю Приморья

Жители сел Лазо, Валентина, Киевки и Старой Каменки, расположенных в одной из самых живописных и удаленных территорий Приморского края, теперь могут воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом четвертого поколения и качественной голосовой связью по технологии VoLTE.