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Воронежские новости

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Пьяный водитель BMW без прав и с долгами по штрафам пойман в Лискинском районе Воронежской области

Пьяный водитель BMW без прав и с долгами по штрафам пойман в Лискинском районе Воронежской области

Мужчина с показателем 1,214 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе оказался без водительского удостоверения, ему грозит арест до 15 суток или штраф 45 тыс.

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