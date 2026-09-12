Пьяный водитель BMW без прав и с долгами по штрафам пойман в Лискинском районе Воронежской области

Мужчина с показателем 1,214 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе оказался без водительского удостоверения, ему грозит арест до 15 суток или штраф 45 тыс.
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