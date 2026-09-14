Steak Lovers
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Steak Lovers

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Манты с тыквой вместо мяса. Восточный рецепт с сочной начинкой и ароматными специями

Манты с тыквой вместо мяса. Восточный рецепт с сочной начинкой и ароматными специями

Нежное тесто и ароматная начинка из тыквы с луком и специями делают манты особенными. Это блюдо удивит даже тех, кто привык к классике, и станет любимым у всей семьи.

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