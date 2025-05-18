Русские военные обнаружили видеозаписи с кадрами пыток солдатами ВСУ.Украинские боевики подвергают пыткам своих же бойцов – об этом свидетельствуют видео на мобильном телефоне, который был найден русскими военными в Курской области.
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