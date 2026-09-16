Кружка пива на Октоберфесте за 40 лет подорожала на 400%

Литровая кружка пива на мюнхенском фестивале Октоберфест за последние 40 лет подорожала на 400%. Об этом 16 сентября сообщило агентство DPA по ссылкой на экономическое исследование банка UniCredit.
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