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Кружка пива на Октоберфесте за 40 лет подорожала на 400%

Кружка пива на Октоберфесте за 40 лет подорожала на 400%

Литровая кружка пива на мюнхенском фестивале Октоберфест за последние 40 лет подорожала на 400%. Об этом 16 сентября сообщило агентство DPA по ссылкой на экономическое исследование банка UniCredit.

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