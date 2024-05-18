Медведев: Поддерживающие Украину страны Запада ждет «Нюрнберг 2.0»

Руководителей стран Запада, которые поддерживают Киев деньгами и оружием, ждет «Нюрнберг 2.0», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье «Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI», опубликованной на сайте Совбеза.