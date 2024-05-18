Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Медведев: Поддерживающие Украину страны Запада ждет «Нюрнберг 2.0»

Медведев: Поддерживающие Украину страны Запада ждет «Нюрнберг 2.0»

Руководителей стран Запада, которые поддерживают Киев деньгами и оружием, ждет «Нюрнберг 2.0», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье «Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI», опубликованной на сайте Совбеза.

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Комментарии
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алекс кузь
Медведев поднял и держит стяг империи. Окраины евразии пытаются колонизировать империю. Окраины империи поражены нацизмом. Нацизм придется уничтожать. Через империю - к коммунизму.
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15 час.

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