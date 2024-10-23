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Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 12 лет за шпионаж в пользу Киева

Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 12 лет за шпионаж в пользу Киева

Хабаровский краевой суд назначил 12,5 года колонии строгого режима жителю Комсомольска-на-Амуре. Его обвинили в государственной измене в форме шпионажа, сообщает ТАСС со ссылкой на УСФБ РФ по Хабаровскому краю.

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