Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 12 лет за шпионаж в пользу Киева

Хабаровский краевой суд назначил 12,5 года колонии строгого режима жителю Комсомольска-на-Амуре. Его обвинили в государственной измене в форме шпионажа, сообщает ТАСС со ссылкой на УСФБ РФ по Хабаровскому краю.
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