Россия может дожать ВСУ за месяц? О чем напомнил генерал Соболев

Нужны новые молодые генералы с креативными мозгами, которые будут иметь все необходимое для Победы без оглядки на бухгалтеров и политиков.

Алексей Павлов

Да, как под Курском в Отечественную, хотя у нас был перевес, было принято решение, перейти в оборону, измотать вермахт, а потом перейти в наступление! Это себя полностью оправдало. Хребёт вермахту был сломан. После Курска немцы не произвели сколько - нибудь значительных операций, хотя отчаянно сопротивлялись. Были разбиты самые отборные части. Фронт неотвратимо покатился на запад.