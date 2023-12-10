Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Россия может дожать ВСУ за месяц? О чем напомнил генерал Соболев

Россия может дожать ВСУ за месяц? О чем напомнил генерал Соболев

По данным телеграм-канал "Это ещё не конец", причина противостояния Залужного и Зеленского кроется вовсе не в политических амбициях генерала, или - не только в них.

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Комментарии
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Михалыч
Нужны новые молодые генералы с креативными мозгами, которые будут иметь все необходимое для Победы без оглядки на бухгалтеров и политиков.
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6 час.
Александр Рожков
Наталья Хим-Максимус. Все, кто там, - это наши братья, сестры                    https://youtu.be/0tBlmmdfkSw
Наталья Хим-Максимус. Все, кто там, - это наши братья, сестры
YouTube
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6 час.
Алексей Павлов
Да, как под Курском в Отечественную, хотя у нас был перевес, было принято решение, перейти в оборону, измотать вермахт, а потом перейти в наступление! Это себя полностью оправдало. Хребёт вермахту был сломан. После Курска немцы не произвели сколько - нибудь значительных операций, хотя отчаянно сопротивлялись. Были разбиты самые отборные части. Фронт неотвратимо покатился на запад.
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3 час.

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