В РФ разработали платформу для автоматизации выпуска деталей для спутников и авто

Российские ученые разработали цифровую технологическую ИТ-платформу с конкретной целью — проектировать, анализировать и создавать изделия из полимеров, включая панели солнечных батарей или корпуса для спутников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии