Доллары в конверте: начальник отдела администрации морских портов Черного моря признан виновным во взяточничестве

Доллары в конверте: начальник отдела администрации морских портов Черного моря признан виновным во взяточничествеОктябрьский районный суд Новороссийска вынес приговор начальнику отдела администрации морских портов Черного моря Дмитрию Неустроеву.
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