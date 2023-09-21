Названы страны, банки и брокеры которых смогут участвовать в валютных торгах в РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое утверждает список стран, банки и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов, сообщает сайт правительства.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое утверждает список стран, банки и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов, сообщает сайт правительства.
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