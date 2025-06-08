БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зеленский напугал НАТО, и альянс пошел против Трампа

Зеленский напугал НАТО, и альянс пошел против Трампа

Киевский главарь все же продавил Запад на приглашению в Гаагу на саммит Светлана Гомзикова На фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленской на пресс-конференции в рамках саммита «Бухарестской девятки» (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press) Материал комментируют: Денис Батурин Украину пригласили принять участие в саммите НАТО, который пройдет в конце июня в Гааге.

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