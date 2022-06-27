Политика как она есть

40 711 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Леонтьев
    ВОзможно данный проект позволит и Афганистану вернуться к нормальной жизни.Россия и Иран «во...
  • Аркадий Цыганов
    Если даже за одного нашего отдадут десять нациков или наёмников, то будет правильно. А ещё есть наши в тюрьмах за руб...Почему Путин прик...
  • aleksandr yermakov
    Обмен необходим,но языки остались то,в 56 тоже помиловали ублюдков,и что получили?Почему Путин прик...

С кем Россия воюет на Украине?

С кем Россия воюет на Украине?

Вот, к примеру, «The New York Times», подробно и не стесняясь, пишет о масштабной помощи:   - поставки оружия на Украину координирует широко разветвлённая сеть коммандос; - в масштабной поддержке участвуют силы специальных операций США, разрабатывающие каналы поставок оружия, поставляющие разведданные и осуществляющие обучение украинских военных; - бóльшая часть работы происходит за пределами Украины на базах в Германии, Франции и Великобритании; - внутри Украины (в основном в Киеве) действуют тайно лишь сотрудники ЦРУ, занимающиеся лишь разведданными; - есть лишь предположение СМИ, что на территории Украины есть небольшое количество (единицы) коммандос из Великобритании, Франции, Канады и Литвы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх