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Царьград

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Четверо тюленей нашли свободу в Финском заливе благодаря помощи фонда

Четверо тюленей нашли свободу в Финском заливе благодаря помощи фонда

Фонд друзей балтийской нерпы выпустил в Финский залив четырёх спасённых тюленей. Среди них — Ермоша, выхаженный после тяжёлой раны.

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